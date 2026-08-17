Sevgili Yengeç, bugün Ay aşk ve keyif alanına geçiyor ve dün seni yoran o kuruntuları bir çırpıda siliyor. Mars hâlâ burcunda ilerliyor, yani hem enerjin hem cesaretin yerinde. İlişkin varsa, partnerinle eğlenceli bir şey yapmalısın; dün kafanda kurduğun bütün senaryolar birlikte attığınız bir kahkahayla dağılacak. Ona plansız bir teklif sunmalı, ciddi konuları bugünlük rafa kaldırmalısın.

Bekarsan, seni güldüren biri kalbini çalabilir. Bugün sana en çekici gelen şey birinin görünüşü değil, seni rahatlatması olacak. Yanında kendin olabildiğin biriyle karşılaşırsan bunu küçümsememelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…