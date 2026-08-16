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Yengeç Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

17 Ağustos Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars senin burcunda Neptün’le çatışıyor ve bu, doğrudan kalbini etkiliyor. Duyguların olağandan yoğun, ama bir o kadar da karışık. İlişkin varsa, olmayan bir sorunu varmış gibi büyütme ihtimalin çok yüksek. Aklından geçen senaryoların çoğu bugün gerçek değil, sadece hassasiyetinin sonucu. Partnerine kırılmadan önce durup “bu gerçekten oldu mu, yoksa ben mi kurdum?” diye sormalısın.

Bekarsan, birini olduğundan çok daha iyi görme eğilimindesin. Bugün tanıştığın ya da hoşlandığın kişiye kafanda kusursuz bir hikâye yazabilirsin. Kalbin acele ediyor ama zaman senden yana; birkaç gün beklemekle hiçbir şey kaybetmezsin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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