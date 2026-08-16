Sevgili Yengeç, bugün Mars senin burcunda Neptün’le çatışıyor ve bu, doğrudan kalbini etkiliyor. Duyguların olağandan yoğun, ama bir o kadar da karışık. İlişkin varsa, olmayan bir sorunu varmış gibi büyütme ihtimalin çok yüksek. Aklından geçen senaryoların çoğu bugün gerçek değil, sadece hassasiyetinin sonucu. Partnerine kırılmadan önce durup “bu gerçekten oldu mu, yoksa ben mi kurdum?” diye sormalısın.

Bekarsan, birini olduğundan çok daha iyi görme eğilimindesin. Bugün tanıştığın ya da hoşlandığın kişiye kafanda kusursuz bir hikâye yazabilirsin. Kalbin acele ediyor ama zaman senden yana; birkaç gün beklemekle hiçbir şey kaybetmezsin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…