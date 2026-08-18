Sevgili Yengeç, bugün ilişkindeki neşeyi sürdürmelisin. Ay aşk alanında ilerlemeye devam ediyor ve Mars da burcunda; yani hem keyfin hem enerjin yerinde. İlişkin varsa, dünkü güzel havayı tek seferlik bırakmamalısın. İlişkiler büyük anlarla değil, arka arkaya gelen güzel günlerle besleniyor. Bugün de ona küçük bir sürpriz yapmalısın.

Bekarsan, dün konuştuğun ya da tanıştığın biriyle sohbet devam edebilir. Sen genellikle geri çekilir, karşı tarafın çabalamasını beklersin. Bu kez ilk mesajı sen atmalısın; Mars sana bu cesareti veriyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…