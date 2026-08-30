Sevgili Yengeç, Jüpiter kazanç alanından, Satürn ise kariyer alanının tepesinden birbirini destekliyor. Bu açı, iş hayatındaki çabanın maddi karşılığını daha görünür hale getirebilir. Bugüne kadar yaptığın işlerin değerini anlatman ya da senden beklenenlerin karşılığında ne istediğini açıkça söylemen gerekebilir. Elinde somut sonuçlar varsa konuşmanı bunların üzerinden yürütmen daha etkili olacaktır.

Maddi konularda uzun süredir beklediğin bir gelişme bugün somut bir zemine oturabilir. Gelir, ücret ya da ödeme konuşacaksan önce rakamlarını hazırlayıp sonra masaya oturman sana avantaj sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, ilişkine dair uzun vadeli bir konuyu bugün konuşmak için doğru zamandasın. Bekar bir Yengeç burcu isen, birine yaklaşırken kendi beklentilerini küçültmek yerine sana gerçekten iyi gelen kişilere yönelmen önemli olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…