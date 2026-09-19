Sevgili Yengeç, partnerinden bugün alışılmadık, belki de biraz cüretkar bir istek gelebilir; güvenlik ihtiyacınla bu isteği dengelemeye çalışman doğal. Küçük bir uzlaşma bulman, ikinizin de rahat edeceği bir orta yol yaratacak.

Alışık olmadığı biriyle bugün tanışan bekar Yengeçler önce temkinli davranabilir; ama bu kişinin ilk bakışta ürkütücü gelen farklılığının aslında güven verici bir yanı olduğunu zamanla keşfedebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…