Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın tam karşı burcuna, Oğlak'a geçmesi partnerinden hem duygusal yakınlık hem pratik destek istemene neden olabilir; ikisini aynı anda bulamayabilirsin. Hangisine daha çok ihtiyacın olduğunu açıkça söylemen, bugün işleri senin için kolaylaştıracak.

İş yerinde ya da bir sorumluluğun arasında, hiç beklemediğin bir anda biriyle karşılaşman bugün mümkün; rahat, samimi ortamların dışında bir yerde tanışman alışılmadık ama güzel bir sürpriz olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…