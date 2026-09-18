Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın tam karşı burcun Oğlak'a geçmesi ev ile iş arasındaki dengeyi zorluyor. Sabah rahat, aile odaklı bir hisle başlayabilirsin ama gün ilerledikçe iş sorumlulukların öne çıkıyor. İkisini birden yürütmeye çalışmak yerine bugün hangisine öncelik vereceğine net karar vermen işini kolaylaştıracak.

Ev ile ilgili bir masrafla kariyer yatırımı arasında bugün seçim yapman gerekebilir. Duygusal değil, hangisi seni uzun vadede daha güvende hissettirecekse ona yönelmen doğru olacak.

Hem duygusal yakınlık hem pratik destek bekleyen ilişkisi olan Yengeçler, bugün ikisini aynı anda partnerinden bulamama riskiyle karşı karşıya kalabilir; hangisine daha çok ihtiyacın olduğunu söylemen işleri kolaylaştıracak. İş ortamında ya da sorumluluklarının arasında ise bekar Yengeçler beklenmedik biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…