Sevgili Yengeç, ev ya da aile planlarına dair rahatsız edici ama gerekli bir konuşma bugün partnerinizle kapınızı çalabilir; Merkür-Satürn gerginliği bu konuşmayı zorunlu kılıyor. Bu konuşmadan kaçınmak yerine yüzleşmeniz aranızdaki güveni pekiştirecek.

Yengeçlerin bekar olanları, tanıştığı kişinin ilk bakışta ciddi, hatta soğuk görünen tavrının ardında aslında derin bir hassasiyet sakladığını fark edebilir; zaman tanırsanız gerçek yüzünü görüp değer verebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…