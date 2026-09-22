Sevgili Yengeç, ilişkisi olan Yengeçler bugün partneriyle ev ile iş arasında yaşadığı bir gerginliği nihayet konuşabilir; bugün başlayan yeni Terazi mevsiminin getirdiği yumuşak hava bu yüzleşmeyi kolaylaştırıyor, aranızdaki havayı hafifletecek. Bu konuşmanın ardından partnerinle aranızdaki bağın daha da güçlendiğini hissedebilirsin.

Bekar Yengeçler ise bugün içinde biriktirdiği duygusal bir gerilimi daha rahat ifade edebilir; bunu içine atmak yerine paylaşman, kendini daha hafif hissetmeni sağlayacak. Güvendiğin birine açılman, bugün beklemediğin bir destek bulmana da vesile olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…