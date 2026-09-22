Sevgili Yengeç, bugün hem kendi ihtiyaçlarını hem de ekibinin beklentilerini dengelemen gerekebilir; yeni başlayan Terazi sezonunun dengeleme isteği tam da bunu senden bekliyor. Bu dengeyi kurman, günün ilerleyen saatlerinde sana beklenmedik bir takdir olarak geri dönebilir.

Maddi olarak bugün aile ile ilgili bir harcama kararını tek başına almak yerine paylaşman daha sağlıklı olacak. Ailenle birlikte alacağın bu karar, ilerideki planların için de sağlam bir zemin oluşturacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, bugün partneriyle ev ile iş arasında yaşadığı bir gerginliği nihayet konuşabilir; bu yüzleşme aranızdaki havayı hafifletecek. Bekar Yengeçler ise bugün içinde biriktirdiği duygusal bir gerilimi daha rahat ifade edebilir. Bu açıklık, hem kendine hem çevrene karşı daha huzurlu hissetmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…