Sevgili Yengeç, bir meslektaşının söylemediği bir sıkıntıyı bugün sezgisel olarak fark edebilirsin; duygusal derinliğini artıran şey, Ay'ın bugün Balık'a geçmesi. Ona destek olmak için doğru zamanı beklemen, bugün ilişkilerini güçlendiren küçük ama değerli bir jest olacak.

Maddi olarak bugün bir harcamayı duygusal bir anın etkisiyle yapmaktan kaçınman, ilerleyen günlerde işine yarayacak; bütçeni sakin kafayla gözden geçirmen bugün sana zaman kazandıracak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, bugün partneriyle kurduğu duygusal bağın her zamankinden derin hissettirdiğini fark edebilir; bu derinlik aranızdaki güveni pekiştirecek. Bekar Yengeçler ise bugün geçmişte kalan bir duyguyu hatırlayıp yeniden düşünmeye başlayabilir; bu hatırlama şu anki beklentilerini gözden geçirmene yardımcı olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…