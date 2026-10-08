Sevgili Yengeç, evden çalışıyorsan düzenin bugün kolayca oturuyor, ofisteysen eve dönme isteğin işe yoğunlaşmanı biraz zorlayabilir; Ay'ın Terazi'ye geçmesi dikkatini ev ve aile konularına çekiyor. Öğleden sonra Ay'ın kariyer evindeki Neptün'le karşıtlığı yöneticinle aranda yanlış anlaşılmalar doğurabilir, bu yüzden isteklerini net ifadelerle aktar.

Maddi olarak Mars'ın Aslan'daki konumu yemek, ulaşım ve ev için yapılan küçük harcamaları artırıyor. Evin için almayı düşündüğün bir eşyayı bugün araştırıp ödemeyi Yeniay sonrasına bırakmak daha akıllıca. Bir aile üyesiyle ortak giderleri konuşmak için de uygun bir gün.

Peki ya aşk? Romantizm evinde geriye doğru ilerleyen Venüs eski bir sevgiliyi ya da unutulmuş bir anıyı aklına getirebilir. İlişkin varsa evde birlikte pişireceğin bir yemek bağınızı güçlendirir. Bekar Yengeç ise aile çevrenden gelen bir tanışma önerisini hemen reddetmeden bir kez değerlendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…