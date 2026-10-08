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Yengeç Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, evden çalışıyorsan düzenin bugün kolayca oturuyor, ofisteysen eve dönme isteğin işe yoğunlaşmanı biraz zorlayabilir; Ay'ın Terazi'ye geçmesi dikkatini ev ve aile konularına çekiyor. Öğleden sonra Ay'ın kariyer evindeki Neptün'le karşıtlığı yöneticinle aranda yanlış anlaşılmalar doğurabilir, bu yüzden isteklerini net ifadelerle aktar.

Maddi olarak Mars'ın Aslan'daki konumu yemek, ulaşım ve ev için yapılan küçük harcamaları artırıyor. Evin için almayı düşündüğün bir eşyayı bugün araştırıp ödemeyi Yeniay sonrasına bırakmak daha akıllıca. Bir aile üyesiyle ortak giderleri konuşmak için de uygun bir gün.

Peki ya aşk? Romantizm evinde geriye doğru ilerleyen Venüs eski bir sevgiliyi ya da unutulmuş bir anıyı aklına getirebilir. İlişkin varsa evde birlikte pişireceğin bir yemek bağınızı güçlendirir. Bekar Yengeç ise aile çevrenden gelen bir tanışma önerisini hemen reddetmeden bir kez değerlendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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