Sevgili Yengeç, iş hayatında bugün telefon, mesaj ve kısa toplantı trafiği yoğun geçecek. Ay'ın boşlukta olması söylenen sözlerin tam anlaşılmadığı ya da yarım kaldığı anlar yaratabilir; önemli bir konuyu yazılı olarak teyit etmek seni korur. Bir iş arkadaşınla yarım kalan bir konuyu kapatmak ise bugün kolay.

Maddi olarak Mars'ın Aslan'daki konumu yemek ve ulaşım gibi küçük ama sık harcamalara yol açıyor. Günlük harcamalarını bir kenara not etmen ay sonunda seni şaşırtmaz. Büyük bir alışverişi hafta sonuna bırakmak daha mantıklı.

Peki ya aşk? Romantizm evinde geriye doğru ilerleyen Venüs eski bir mesajı ya da unutulmuş bir hatırayı yeniden gündeme getirebilir. Sevgilinle konuşurken yumuşak bir ton seç, niyetin iyi olsa da yanlış anlaşılma ihtimali yüksek. Yalnızsan bir sohbet sırasında beklenmedik bir yakınlık doğabilir, ama bunu büyütmek yerine birkaç gün gözlemlemek daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…