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Yengeç Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, iş hayatında bugün telefon, mesaj ve kısa toplantı trafiği yoğun geçecek. Ay'ın boşlukta olması söylenen sözlerin tam anlaşılmadığı ya da yarım kaldığı anlar yaratabilir; önemli bir konuyu yazılı olarak teyit etmek seni korur. Bir iş arkadaşınla yarım kalan bir konuyu kapatmak ise bugün kolay.

Maddi olarak Mars'ın Aslan'daki konumu yemek ve ulaşım gibi küçük ama sık harcamalara yol açıyor. Günlük harcamalarını bir kenara not etmen ay sonunda seni şaşırtmaz. Büyük bir alışverişi hafta sonuna bırakmak daha mantıklı.

Peki ya aşk? Romantizm evinde geriye doğru ilerleyen Venüs eski bir mesajı ya da unutulmuş bir hatırayı yeniden gündeme getirebilir. Sevgilinle konuşurken yumuşak bir ton seç, niyetin iyi olsa da yanlış anlaşılma ihtimali yüksek. Yalnızsan bir sohbet sırasında beklenmedik bir yakınlık doğabilir, ama bunu büyütmek yerine birkaç gün gözlemlemek daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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