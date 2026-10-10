Sevgili Yengeç, gündüz Ay ev ve aile alanında olduğu için evde olmak ve yakınlarınla vakit geçirmek iyi geliyor; akşam Akrep'e geçince gündem romantizme, çocuklara ve keyif alanlarına kayıyor. Gün boyu evde küçük bir düzenleme yapmak içini rahatlatır, akşam ise kendini eğlendirecek bir etkinliğe zaman ayırmak enerjini yükseltir. Neptün kariyer evinde olduğu için iş hedeflerin hakkında hayal kurmak için de güzel bir gün.

Maddi olarak Mars'ın para evinde olması harcama isteğini yüksek tutuyor; özellikle eğlence, yemek ya da evde konfor için yapılacak alışverişte bütçeni gözden geçir. Gelir konusunda iş yerindeki bir konuşma için Neptün'ün yumuşak etkisinden yararlanabilirsin.

Peki ya aşk? Akrep'teki retro Venüs aşk evinde eski bir ilginin ya da yarım kalmış bir duygunun gündeme gelmesine yol açabilir. İlişkin varsa Mars karesi küçük bir kıskançlık ya da ilgi beklentisi çıkarabilir, bunu açık ve sakin konuşmak ortamı rahatlatır. Bekar Yengeç ise akşam bir tanışma ya da mesaj kalbini hızlandırabilir, ama duyguların derinleştiği bu günlerde acele etmemek iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…