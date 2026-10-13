Sevgili Yengeç, para evindeki Jüpiter öğle saatlerinde Ay'la kare yaparken kazanç fikirlerin büyüyor ama gerçekçilik payı azalabilir. Yaratıcı bir iş ya da çocuklarla ilgili bir görev yürütüyorsan Ay'ın beşinci evden geçişi sana yardımcı oluyor; yine de büyük sözler yerine somut taslaklar sun. Onay beklemeden yeni adımlar atmak yerine eldeki işleri tamamlamak bu saatlerde daha doğru.

Maddi olarak gelir artırma isteğin güçlü. Jüpiter'in bolluk getiren etkisi hobi ya da el emeğiyle kazanç düşünmeni destekliyor, ama bu hevesi aynı gün harcamaya çevirmemek gerekiyor. Retrodaki Venüs eski bir alışveriş kararını yeniden tartmanı istiyor.

Peki ya aşk? Romantizm evindeki Venüs retrosu eski bir aşkın anılarını ve özlemini canlandırabilir; ilişkin varsa bu duyguyu partnerinle paylaşmak bağınızı güçlendirir. Bekar Yengeç ise geçmişe dönmek yerine o ilişkiden ne öğrendiğine bakmalı, yeni tanışmalara kalbini açık tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…