Sevgili Yengeç, sabaha Ay'ın Venüs'le kavuşmasıyla başlıyorsun ve bu buluşma yaratıcı projelerde sezgilerini güçlendiriyor. Sunum, tasarım ya da çocuklarla ilgili bir işin varsa içinden geleni çekinmeden ortaya koy. Ay'ın Mars'la karesi ise kazanç yolun konusunda tereddüt yaratabilir; eleştiri geldiğinde savunmaya geçmek yerine dinlemek daha çok işine yarar.

Maddi olarak Mars'ın para evinde olması gelir fırsatlarını artırıyor ama harcama isteğini de besliyor. Eğlence, hobi ve gösterişli alışverişlere ayıracağın tutarı önceden belirle. Retrodaki Venüs bir kararı yeniden gözden geçirmeni söylüyor; bugün yaptığın pazarlık seni koruyacak.

Peki ya aşk? Romantizm evindeki Ay Venüs'le kavuşunca duygular bir anda yükselebilir; ilişkin varsa eski bir kırgınlığı açıp hafifletmek için doğru bir gün. Bekar Yengeç ise geçmişten bir tanıdığın ortaya çıkması heyecanlandırabilir, ama bu heyecanı hemen bir karara çevirmemek gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…