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Yengeç Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sabaha Ay'ın Venüs'le kavuşmasıyla başlıyorsun ve bu buluşma yaratıcı projelerde sezgilerini güçlendiriyor. Sunum, tasarım ya da çocuklarla ilgili bir işin varsa içinden geleni çekinmeden ortaya koy. Ay'ın Mars'la karesi ise kazanç yolun konusunda tereddüt yaratabilir; eleştiri geldiğinde savunmaya geçmek yerine dinlemek daha çok işine yarar.

Maddi olarak Mars'ın para evinde olması gelir fırsatlarını artırıyor ama harcama isteğini de besliyor. Eğlence, hobi ve gösterişli alışverişlere ayıracağın tutarı önceden belirle. Retrodaki Venüs bir kararı yeniden gözden geçirmeni söylüyor; bugün yaptığın pazarlık seni koruyacak.

Peki ya aşk? Romantizm evindeki Ay Venüs'le kavuşunca duygular bir anda yükselebilir; ilişkin varsa eski bir kırgınlığı açıp hafifletmek için doğru bir gün. Bekar Yengeç ise geçmişten bir tanıdığın ortaya çıkması heyecanlandırabilir, ama bu heyecanı hemen bir karara çevirmemek gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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