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Yengeç Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 16 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, öğle saatlerinde Mars'ın kariyer evindeki Satürn'e uzattığı üçgen emeğinin karşılığını almak için sağlam bir zemin hazırlıyor; üstlerinle yapılacak bir görüşmeye net hedeflerle gitmek işe yarar. Gün ortasından sonra Ay'ın Oğlak'a geçişi ortaklıkları ve müşteri ilişkilerini ön plana alıyor.

Maddi olarak ikinci evindeki Mars kazanç hırsını artırıyor, Satürn ise bu hırsı disiplinle desteklemeni söylüyor. Zam, prim ya da fiyat konuşmasını rakamlarla hazırlamak ve harcama sepetini kısa tutmak bugün hesabını korur. Eski bir alacağı hatırlatmak için de uygun bir gün.

Peki ya aşk? Yedinci evden geçen Ay ilişkide karşılıklı beklentileri gündeme getiriyor; partnerinle iş yoğunluğu ve ayıracağınız zaman üzerine açık konuşmak güven verir. Bekar Yengeç ise iş bağlantısıyla gelen kibar bir ilgiyi ciddiye almadan önce tanımak için kendine zaman tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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