Sevgili Yengeç, öğle saatlerinde Mars'ın kariyer evindeki Satürn'e uzattığı üçgen emeğinin karşılığını almak için sağlam bir zemin hazırlıyor; üstlerinle yapılacak bir görüşmeye net hedeflerle gitmek işe yarar. Gün ortasından sonra Ay'ın Oğlak'a geçişi ortaklıkları ve müşteri ilişkilerini ön plana alıyor.

Maddi olarak ikinci evindeki Mars kazanç hırsını artırıyor, Satürn ise bu hırsı disiplinle desteklemeni söylüyor. Zam, prim ya da fiyat konuşmasını rakamlarla hazırlamak ve harcama sepetini kısa tutmak bugün hesabını korur. Eski bir alacağı hatırlatmak için de uygun bir gün.

Peki ya aşk? Yedinci evden geçen Ay ilişkide karşılıklı beklentileri gündeme getiriyor; partnerinle iş yoğunluğu ve ayıracağınız zaman üzerine açık konuşmak güven verir. Bekar Yengeç ise iş bağlantısıyla gelen kibar bir ilgiyi ciddiye almadan önce tanımak için kendine zaman tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…