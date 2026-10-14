Sevgili Yengeç, kariyer evindeki Satürn'e gün başında Ay'ın verdiği üçgen uzun vadeli iş planını sağlam bir temele oturtman için sakin bir zemin sunuyor. Öğlene yaklaşırken Güneş ile Jüpiter'in sekstili dördüncü evinden destek vererek evden yürüteceğin ya da ailenle ortak yapacağın bir işi kolaylaştırıyor. Ay'ın altıncı evden geçmesi günlük görev listeni sadeleştirmeni istiyor.

Maddi olarak Jüpiter ikinci evinde kazancı büyütüyor; ek bir gelir ya da küçük bir birikimin değerlenmesi gündeme gelebilir. Aile bütçesi için yeni bir plan yapmak verimli olur, ama kolay gelen paranın hemen harcanmasına izin verme.

Peki ya aşk? Dördüncü evdeki Güneş'in sıcaklığı ilişkini evin içinde güçlendiriyor; partnerinle ev için yapacağınız küçük bir düzenleme yakınlık getirir. Bekar Yengeç ise bir arkadaşının evindeki yemekte tanışacağı biriyle kolayca anlaşabilir; ev içinde başlayan küçük bir sohbet yeni bir sayfa açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…