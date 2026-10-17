Sevgili Yengeç, akşam kurulan İlk Dördün, ilişkiler evindeki Ay ile ev ve aile evindeki Güneş arasında bir tartışma yaratıyor; partnerinin ya da yakın bir iş ortağının beklentisiyle evde ihtiyaç duyduğun sükûnet çakışabilir. Gün içinde sevdiklerinle kısa bir plan konuşması yapmak akşamki gerginliği dağıtır. Evde yarım kalan bir düzenlemeyi küçük bir adımla ilerletmek de iyi gelir.

Maddi olarak beşinci evdeki Merkür, sabaha karşı Ay'la kurduğu sekstil sayesinde eğlence ve hobi harcamalarını sade tutmanı destekliyor. Aile için yapacağın küçük bir alışverişte fiyat karşılaştırması yapmak yeterli.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs'ün beşinci evden geçen gölgesi geçmişten gelen bir konuyu hatırlatabilir, ancak akşamki İlk Dördün onu sakin bir sohbetle kapatmanın yolunu da gösteriyor. Bekar Yengeç ise evinde ağırlayacağı küçük bir buluşmada kendini rahat hissedeceği biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…