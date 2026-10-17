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Yengeç Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, akşam kurulan İlk Dördün, ilişkiler evindeki Ay ile ev ve aile evindeki Güneş arasında bir tartışma yaratıyor; partnerinin ya da yakın bir iş ortağının beklentisiyle evde ihtiyaç duyduğun sükûnet çakışabilir. Gün içinde sevdiklerinle kısa bir plan konuşması yapmak akşamki gerginliği dağıtır. Evde yarım kalan bir düzenlemeyi küçük bir adımla ilerletmek de iyi gelir.

Maddi olarak beşinci evdeki Merkür, sabaha karşı Ay'la kurduğu sekstil sayesinde eğlence ve hobi harcamalarını sade tutmanı destekliyor. Aile için yapacağın küçük bir alışverişte fiyat karşılaştırması yapmak yeterli.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs'ün beşinci evden geçen gölgesi geçmişten gelen bir konuyu hatırlatabilir, ancak akşamki İlk Dördün onu sakin bir sohbetle kapatmanın yolunu da gösteriyor. Bekar Yengeç ise evinde ağırlayacağı küçük bir buluşmada kendini rahat hissedeceği biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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