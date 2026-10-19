Sevgili Yengeç, eğlence ve hobi isteklerin ortak kaynaklar evindeki sorumlulukla öğleye doğru yüzleşiyor; retrodaki Venüs ile Plüton'un karesi birlikte harcama yaptığın kişiye sınırlarını anlatma zamanının geldiğini gösteriyor. Dürüst ama yumuşak bir cümle kurmak ilişkiyi zedelemeden dengeyi sağlar.

Maddi olarak gece yarısını izleyen saatlerde Ay'ın Satürn'e uzanan sekstili kariyerinden gelen bir gelir fırsatını sakin değerlendirmene yardım ediyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi ödeme belgelerinde ya da hesaplarda küçük bir karışıklık yaratabilir, ekstreyi iki kez kontrol et.

Peki ya aşk? İkinci evdeki Mars'ın Ay'la sabah karşı karşıya gelmesi değer duygunu ve sahiplenme isteğini harekete geçiriyor; ilişkin varsa sevdiğine ayıracağın küçük bir ilgi bile yeterli. Bekar Yengeç ise hobi ortamında tanıştığı biriyle ilk adımı atmadan önce kendi beklentisini düşünmeli. Hafta içi biriken yorgunluğu atmak için kısa bir mola ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…