article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 20 Ekim Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 20 Ekim Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, eğlence ve hobi isteklerin ortak kaynaklar evindeki sorumlulukla öğleye doğru yüzleşiyor; retrodaki Venüs ile Plüton'un karesi birlikte harcama yaptığın kişiye sınırlarını anlatma zamanının geldiğini gösteriyor. Dürüst ama yumuşak bir cümle kurmak ilişkiyi zedelemeden dengeyi sağlar.

Maddi olarak gece yarısını izleyen saatlerde Ay'ın Satürn'e uzanan sekstili kariyerinden gelen bir gelir fırsatını sakin değerlendirmene yardım ediyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi ödeme belgelerinde ya da hesaplarda küçük bir karışıklık yaratabilir, ekstreyi iki kez kontrol et.

Peki ya aşk? İkinci evdeki Mars'ın Ay'la sabah karşı karşıya gelmesi değer duygunu ve sahiplenme isteğini harekete geçiriyor; ilişkin varsa sevdiğine ayıracağın küçük bir ilgi bile yeterli. Bekar Yengeç ise hobi ortamında tanıştığı biriyle ilk adımı atmadan önce kendi beklentisini düşünmeli. Hafta içi biriken yorgunluğu atmak için kısa bir mola ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın