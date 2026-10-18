Sevgili Yengeç, Plüton'la kavuşan Ay sekizinci evinde ortak kaynakları, borç alacak ilişkilerini ve başkalarının sana duyduğu güveni derinleştiriyor; beşinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise keyif ve hobi harcamalarının bu tabloyu zorlayabileceğini hatırlatıyor. Ortak bir birikim ya da bir paylaşım konusunu açacaksan sözlerini yumuşak seçmen gerekir.

Maddi olarak on ikinci evdeki Uranüs, gözden kaçan bir aboneliği ya da ortak bir giderin ayrıntısını gün yüzüne çıkarabilir. Öğleden sonra kurulan Ay üçgeni bu konuda sakin kalmanı destekliyor. Kredi ya da taksit koşullarını yazılı almak seni korur.

Peki ya aşk? Sabah saatlerindeki Ay ve Neptün sekstili kariyer evinden gelen bir duyguyla ilişkini birleştirip yumuşak bir ton yaratıyor; ilişkin varsa sevdiğine minnetini açıkça söylemen yeterli. Bekar Yengeç ise çalışma çevresinden gelen sıcak bir ilgiyi görmezden gelmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…