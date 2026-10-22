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Yengeç Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş'in Akrep'e girmesiyle birlikte yaratıcılığın, aşka bakışın ve hayattan keyif alma biçimin yoğunlaşıyor. Şafak vakti Ay ile Merkür arasındaki üçgen sana kalbinden geçeni sade bir dille anlatma becerisi veriyor. Öğle saatlerinde sezonun değişmesiyle birlikte, bir süredir sahip çıkmadığın hobiye geri dönme isteği güçlenebilir.

Maddi olarak eğlence ve keyif harcamaları dikkat istiyor. Hediye, davet ya da küçük bir kaçamak için ayırdığın bütçeyi baştan belirle; Merkür retrosu öncesi son dakika kararları pahalıya gelir.

Peki ya aşk? Retro Venüs, kalbinde yer eden eski bir hikâyeyi yeniden canlandırabilir. Eski bir yazışmayı açıp bakman yeterli, devam etmek zorunda değilsin. Bekar Yengeç ise tanıştığı kişiyle ilk görüşmede içten olup beklentilerini fazla yüklememeli. Gece yarısına yakın Koç'a giren Ay ruh halini hızlandırabilir, sabırlı kal.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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