Sevgili Yengeç, Ay dokuzuncu evinde yönsüz kalırken eğitim, seyahat ya da uzaktaki biriyle ilgili hayallerin öne çıkıyor; ama bunları kesin karara bağlamak için erken. Gecenin ilk saatlerinde Güneş'in kariyer evindeki Chiron'la karşıtlığı, işte hak ettiğin değeri görüp görmediğin sorusunu hatırlatabilir. Bu düşünceyi not edip beklet.

Maddi olarak gece boyu Ay'ın on ikinci evindeki Uranüs'le karesi gizli kalan bir gider ya da unutulmuş bir aboneliği ortaya çıkarabilir. Beşinci evinde yavaşlayan Merkür eğlence ve hobi harcamalarında dikkatli olmanı istiyor; ekstreni bir kez gözden geçir.

Peki ya aşk? Venüs beşinci evinde geri hareketli; flört alanında eski bir bağ yeniden gündeme gelebilir. Partnerinle birlikte sevdiğiniz bir etkinliği hatırlamak iyi gelir. Bekar Yengeç ise geçmişten gelen bir ilgiyi aceleyle yeniden başlatmamalı. Akşam kendine kısa bir mola ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…