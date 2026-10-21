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Yengeç Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay dokuzuncu evinde yönsüz kalırken eğitim, seyahat ya da uzaktaki biriyle ilgili hayallerin öne çıkıyor; ama bunları kesin karara bağlamak için erken. Gecenin ilk saatlerinde Güneş'in kariyer evindeki Chiron'la karşıtlığı, işte hak ettiğin değeri görüp görmediğin sorusunu hatırlatabilir. Bu düşünceyi not edip beklet.

Maddi olarak gece boyu Ay'ın on ikinci evindeki Uranüs'le karesi gizli kalan bir gider ya da unutulmuş bir aboneliği ortaya çıkarabilir. Beşinci evinde yavaşlayan Merkür eğlence ve hobi harcamalarında dikkatli olmanı istiyor; ekstreni bir kez gözden geçir.

Peki ya aşk? Venüs beşinci evinde geri hareketli; flört alanında eski bir bağ yeniden gündeme gelebilir. Partnerinle birlikte sevdiğiniz bir etkinliği hatırlamak iyi gelir. Bekar Yengeç ise geçmişten gelen bir ilgiyi aceleyle yeniden başlatmamalı. Akşam kendine kısa bir mola ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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