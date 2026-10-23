Sevgili Yengeç, Güneş ile Venüs'ün kalbinin bölgesinde, yani aşk, yaratıcılık ve keyif alanında buluşması gününün ana temasını belirliyor. Gün başlarken gerçekleşen bu kavuşum, sana kendi arzularını ve neye değer verdiğini açıkça hatırlatıyor; hobi, sanat ya da çocuklarla ilgili bir konu sana şifa getirebilir. Öğleye doğru Merkür'ün geriye dönmesi bu alanda eski bir bağı yeniden gündeme getirebilir.

Maddi olarak eğlence ve keyif harcamalarında bugün temkinli ol. Ay'ın ikindi saatinde Satürn'le buluşması, iş yerinde sorumluluğunu artırıyor ve ek bir ödeme beklediğin bir iş varsa takip etmeni istiyor.

Peki ya aşk? Retro dönemde eski bir sevgili ya da tanıdığın yeniden yazması mümkün. Cevap vermek için acele etme, önce kalbinin ne istediğini sor. Bekar Yengeç ise yeni bir ilgiye açık, ama geçmişin gölgesinden uzak durmalı. Hafta sonu için küçük bir kaçamak planı moral olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…