Sevgili Yengeç, Ay kariyer alanından geçerken iş hayatına dair gözle görülür bir cesaret hissediyorsun. Sabaha karşı Mars'tan gelen destek enerjini yükseltmiş, Jüpiter'le buluşan Ay ise sana bir terfi, ücret ya da yeni bir sorumluluk konusunda ışık yakıyor. Hafta sonu olsa bile aklında dolaşan bir iş fikrini not defterine yaz.

Maddi olarak Mars ve Jüpiter'in ikinci evinde olması gelirini artırmak için gerçek bir fırsat penceresi açıyor. Ek iş, satış ya da fiyat konuşması için hazırlığını bugün yap, ama resmi görüşmeyi Merkür'ün yön değiştirmesi bitince planla.

Peki ya aşk? Venüs öğleyin Terazi'ye geri dönerken yuva ve aile bağlarının ilişkindeki etkisini gösteriyor. Partnerinle evdeki rolleri nazik bir dille konuşmak huzur verir. Bekar Yengeç ise ailesinin tanıştırdığı birine ön yargısız yaklaşmalı, ilk görüşmeyi kısa tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…