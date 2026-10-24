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Yengeç Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay kariyer alanından geçerken iş hayatına dair gözle görülür bir cesaret hissediyorsun. Sabaha karşı Mars'tan gelen destek enerjini yükseltmiş, Jüpiter'le buluşan Ay ise sana bir terfi, ücret ya da yeni bir sorumluluk konusunda ışık yakıyor. Hafta sonu olsa bile aklında dolaşan bir iş fikrini not defterine yaz.

Maddi olarak Mars ve Jüpiter'in ikinci evinde olması gelirini artırmak için gerçek bir fırsat penceresi açıyor. Ek iş, satış ya da fiyat konuşması için hazırlığını bugün yap, ama resmi görüşmeyi Merkür'ün yön değiştirmesi bitince planla.

Peki ya aşk? Venüs öğleyin Terazi'ye geri dönerken yuva ve aile bağlarının ilişkindeki etkisini gösteriyor. Partnerinle evdeki rolleri nazik bir dille konuşmak huzur verir. Bekar Yengeç ise ailesinin tanıştırdığı birine ön yargısız yaklaşmalı, ilk görüşmeyi kısa tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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