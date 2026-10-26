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Yengeç Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay arkadaşlık ve hedefler alanında ilerlerken bir ekip çalışmasında rolün büyüyebilir. Gün ortasında Ay'ın Merkür'e karşıt konumu, toplantıda söylediğin bir sözün farklı anlaşılmasına yol açabilir; kritik cümleleri yazılı bırak. Sabahki Mars karesi sabrını sınasa da net bir sınır çizmek işini kolaylaştırır.

Maddi olarak Mars ve Jüpiter ikinci evinde, yani para alanında bir arada; harcama isteği ve kazanç fırsatı iç içe geçiyor. Akşama doğru Ay'ın Jüpiter'e karesiyle şişirilmiş bir indirim ya da yatırım önerisi gelirse fiyatı ertesi gün bir daha kontrol et.

Peki ya aşk? Venüs ev alanında geri giderken ailevi bir konu ilişkini etkiliyor. Partnerinle evde sakin bir akşam yemeği hazırlamak yakınlığınızı artırır. Bekar Yengeç ise ortak bir arkadaşın daveti sayesinde ilgi çekici biriyle tanışabilir ama ilk buluşmayı acele etmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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