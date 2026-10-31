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Yengeç Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Kasım Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay erken sabah Aslan'a adım atarak ikinci evinde para, değer ve sahip olduklarına odaklanıyor. Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni onuncu evindeki baskıyı hafifletiyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı sekizinci evinde ortak kaynaklarla ilgili sert bir konuşma doğurabilir. Sakin kal.

Maddi olarak beşinci evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür hobi ve çocuklarla ilgili bir harcamayı yeniden hesaplatıyor. Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı on ikinci evinde gizli kalan bir geliri ya da gideri ortaya çıkarabilir. Fatura ve ekstreleri tarih sırasına koy.

Peki ya aşk? Dördüncü evinde kalan retrodaki Venüs aile içindeki eski bir kırgınlığı gündeme getirebilir. Gün başında Ay ve Venüs karesi bunu hassaslaştırır, ama sakin bir akşam yemeği ortamı kalpleri yumuşatır. Bekar Yengeç ise güvendiği birinin önerisine temkinli ama açık yaklaşabilir. Satürn'le gece oluşan sakin üçgen ilişkiyi güvenli bir zemine oturtur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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