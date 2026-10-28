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Yengeç Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evinde seni gün boyu kendi iç dünyana çekiyor ve sabah Mars'la yaptığı sekstil bu sakinliği üretken bir işe dönüştürmene yardım ediyor. Perde arkasında yürüttüğün bir proje bugün ilerleme kaydedebilir. Öğle civarında Merkür'le kurulan uyumsuz açı, bir iş için aldığın geri bildirimin tonunu sert algılamana yol açabilir.

Maddi olarak para evinde buluşan Mars ve Jüpiter hem kazanç fırsatını hem harcama isteğini yükseltiyor. Akşamki Ay sekstili bir ek gelir, prim ya da iade ihtimalini destekliyor. Önce zorunlu giderlerini ayır.

Peki ya aşk? Merkür beşinci evinde geri giderken eski bir hevesi ya da flört konuşmasını canlandırıyor. İlişkisi olan Yengeç, çocukluk anılarından ya da ortak geçmişten bahsetmeli. Bekar Yengeç ise yaratıcı bir ortamda tanışacağı birine ilgi duyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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