Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evinde seni gün boyu kendi iç dünyana çekiyor ve sabah Mars'la yaptığı sekstil bu sakinliği üretken bir işe dönüştürmene yardım ediyor. Perde arkasında yürüttüğün bir proje bugün ilerleme kaydedebilir. Öğle civarında Merkür'le kurulan uyumsuz açı, bir iş için aldığın geri bildirimin tonunu sert algılamana yol açabilir.

Maddi olarak para evinde buluşan Mars ve Jüpiter hem kazanç fırsatını hem harcama isteğini yükseltiyor. Akşamki Ay sekstili bir ek gelir, prim ya da iade ihtimalini destekliyor. Önce zorunlu giderlerini ayır.

Peki ya aşk? Merkür beşinci evinde geri giderken eski bir hevesi ya da flört konuşmasını canlandırıyor. İlişkisi olan Yengeç, çocukluk anılarından ya da ortak geçmişten bahsetmeli. Bekar Yengeç ise yaratıcı bir ortamda tanışacağı birine ilgi duyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…