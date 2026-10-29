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Yengeç Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcuna geçti ve duygularını daha net ifade etmeni sağlıyor. Sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi kariyer evinde belirsiz bir hedef ya da yönetici beklentisi gösterebilir; netleşmeden hızlı karar verme. Akşamki Ay ve Satürn karesi işte sorumluluğu artırır ama disiplinle aşarsın.

Maddi olarak kazanç evini çalıştıran Mars ve Jüpiter fırsatla harcama isteğini birlikte büyütüyor; gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare pazarlıkta sertleşmene yol açabilir. Öğleden sonraki Güneş üçgeni hesapları sakin görmeni destekliyor. Harcama kalemlerini önem sırasına dizmek karar vermeni kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Gece yarısı Venüs'e uzanan Ay üçgeni ev ve aile alanındaki sıcaklığı artırıyor. Partnerine evde kendi yaptığın bir yemekle sürpriz yapabilirsin. Bekar Yengeç ise duygusal açıklığı sayesinde karşısındakini daha rahat etkileyebilir. Gün sonunda sevdiklerinle birlikte oturmak duygusal dengeni korur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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