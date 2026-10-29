Sevgili Yengeç, Ay burcuna geçti ve duygularını daha net ifade etmeni sağlıyor. Sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi kariyer evinde belirsiz bir hedef ya da yönetici beklentisi gösterebilir; netleşmeden hızlı karar verme. Akşamki Ay ve Satürn karesi işte sorumluluğu artırır ama disiplinle aşarsın.

Maddi olarak kazanç evini çalıştıran Mars ve Jüpiter fırsatla harcama isteğini birlikte büyütüyor; gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare pazarlıkta sertleşmene yol açabilir. Öğleden sonraki Güneş üçgeni hesapları sakin görmeni destekliyor. Harcama kalemlerini önem sırasına dizmek karar vermeni kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Gece yarısı Venüs'e uzanan Ay üçgeni ev ve aile alanındaki sıcaklığı artırıyor. Partnerine evde kendi yaptığın bir yemekle sürpriz yapabilirsin. Bekar Yengeç ise duygusal açıklığı sayesinde karşısındakini daha rahat etkileyebilir. Gün sonunda sevdiklerinle birlikte oturmak duygusal dengeni korur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…