Sevgili Yengeç, Ay burcunda ilerleyerek duygularını ve sezgilerini güçlendiriyor. Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen içinden geçenleri sade cümlelerle ifade etmeni kolaylaştırıyor. Onuncu evde bulunan Satürn kariyer hedeflerinde sorumluluk istiyor; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bu yükü biraz ağırlaştırabilir. Kendine fazla yüklenme.

Maddi olarak ikinci evde bulunan Mars ve Jüpiter gelir fırsatlarını canlı tutarken harcama isteğini de büyütüyor. Beşinci evdeki geri hareketli Merkür hobi ya da çocuklarla ilgili bir masrafı yeniden hesaplamanı öneriyor. Önce ihtiyaç listesini çıkar, sonra alışverişe karar ver.

Peki ya aşk? Geri çekilen Venüs dördüncü evinde geçmişten gelen bir duyguyu ev ortamına taşıyabilir. Partnerinle baş başa geçirilecek sakin bir akşam kırgınlıkları eritir. Bekar Yengeç ise aile ya da yakın çevre vasıtasıyla tanışacağı birine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…