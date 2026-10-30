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Yengeç Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcunda ilerleyerek duygularını ve sezgilerini güçlendiriyor. Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen içinden geçenleri sade cümlelerle ifade etmeni kolaylaştırıyor. Onuncu evde bulunan Satürn kariyer hedeflerinde sorumluluk istiyor; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bu yükü biraz ağırlaştırabilir. Kendine fazla yüklenme.

Maddi olarak ikinci evde bulunan Mars ve Jüpiter gelir fırsatlarını canlı tutarken harcama isteğini de büyütüyor. Beşinci evdeki geri hareketli Merkür hobi ya da çocuklarla ilgili bir masrafı yeniden hesaplamanı öneriyor. Önce ihtiyaç listesini çıkar, sonra alışverişe karar ver.

Peki ya aşk? Geri çekilen Venüs dördüncü evinde geçmişten gelen bir duyguyu ev ortamına taşıyabilir. Partnerinle baş başa geçirilecek sakin bir akşam kırgınlıkları eritir. Bekar Yengeç ise aile ya da yakın çevre vasıtasıyla tanışacağı birine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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