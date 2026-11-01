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Yengeç Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 2 Kasım Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Aslan'ın içinden geçen Ay gün boyu ikinci evinde maddi güvenliğini ve değer algını yeniden kuruyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi çocuklarla ya da hobilerle ilgili bir konuşmada tatsızlığa yol açabilir. Onuncu evde yer alan Satürn ve Neptün kariyerde acele etmemeni, adım adım ilerlemeni öğütlüyor. Kendi değerini başkalarının onayına bağlama.

Maddi olarak beşinci evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür eğlence ve hobi harcamalarını gözden geçirmeni istiyor. İkindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması kazanma hırsını canlandırıyor, ama bütçeni hesaba katmadan alışverişe dalma. On ikinci evde yer alan Uranüs saklı kalan bir geliri veya gideri ortaya çıkarabilir. Hesap hareketlerini tarih sırasıyla incele.

Peki ya aşk? Dördüncü evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs ev içindeki eski bir kırgınlığı hatırlatıyor. Akşama doğru yoğunlaşan duygular sakin bir sohbetle yatışır. Partnerli Yengeç, birlikte hazırlanan basit bir yemekle yakınlaşabilir. Bekar Yengeç ise güvendiği birinin tavsiyesine temkinli ama açık yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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