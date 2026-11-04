Sevgili Yengeç, evine dönme isteğin bugün akşamüstü belirginleşiyor. Ay 17.55'te Terazi'ye, dördüncü evine geçerek yuva, aile ve iç huzur konularını öne çıkarıyor. Retro Venüs de bu alanda olduğu için evde eski bir eşyayı, bir fotoğrafı ya da ailevi bir anıyı yeniden ele alabilirsin. Akşam yemeğini evde, sevdiklerinle yemek iyi gelir.

Gün içinde ise Ay üçüncü evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan yol alıyor. Mesajlara geç dönülebilir, bir randevu ertelenebilir. Bunu kişisel algılama; bugün iletişim trafiği herkes için ağır. Önemli bir imza ya da başvuru varsa yarına kaydırmak daha sağlıklı.

Kariyer cephesinde 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı onuncu evini tetikliyor. İşle ilgili bir belirsizlik ya da üstünden gelen net olmayan bir talimat akşam aklını kurcalayabilir. Gece yarısından sonra Ay'ın sekizinci evindeki Plüton'la kurduğu üçgen ise bu kaygıyı derin bir sezgiye dönüştürüyor: Ne yapman gerektiğini aslında biliyorsun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…