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Yengeç Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, cüzdanın bugün biraz nefes alıyor. İkinci evinde Mars'la birlikte ilerleyen Jüpiter, öğleden sonra 13.30'da dördüncü evindeki retro Venüs'le sekstil kuruyor. Ev için ertelediğin bir harcamanın uygun bir yolunu bulabilir, aileden gelen bir destekle rahatlayabilirsin. Mars aynı evde hız kesmediği için ani bir alışveriş dürtüsü de hissedebilirsin. Sepete ekle ama ödemeyi yarına bırak.

Başak'taki Ay üçüncü evinde yazışmaları, telefonları ve kısa yolları çoğaltıyor. Kardeşinle, komşunla ya da yakın bir arkadaşınla konuşmak için en verimli saatler sabahın ilk yarısı. Öğleden sonra Ay boşlukta kalıyor; bir başvuru göndermek ya da önemli bir e-posta yazmak için sabahı kullan.

Kalbine gelirsek, beşinci evinde akşamüstü buluşan Güneş ve retro Merkür aşka dair kafandaki senaryoyu netleştiriyor. Partnerli Yengeç, ilişkideki oyun ve keyif payını konuşmak isteyebilir. Bekar Yengeç ise geçmişte yarım kalan bir hikâyeye neden takıldığını bu akşam daha iyi anlayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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