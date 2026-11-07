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Yengeç Burcu right-white
8 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 8 Kasım Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kalbin bugün şarkı söylemek istiyor! Ay Akrep'te, aşk, eğlence ve yaratıcılık evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada doğacak Yeni Ay romantik hayatında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bugün kendini sevmeye, keyif almaya ve içindeki çocuğa söz hakkı tanımaya ayır.

Sabah ortak bir harcama ya da birinin senden beklentisi seni bir an düşündürebilir. Duygularını açıkça ifade edersen mesele hızla çözülür. Öğleden sonra aklından geçen yaratıcı bir fikri kâğıda dökmek, resim yapmak ya da müzikle ilgilenmek seni çok mutlu edecek.

Partnerli Yengeç için bu akşam ilişkideki romantizmi canlandırmanın tam zamanı; birlikte bir film, mum ışığında bir yemek ya da sadece sarılarak geçen bir akşam. Bekar Yengeç ise yeni bir aşka hazır olduğunu hissedebilir. Yarın başlayacak döneme dair kalbinden bir dilek tut.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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