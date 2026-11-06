Sevgili Yengeç, cüzdanına güzel bir sürpriz gelebilir! Aslan'daki Jüpiter para evinde ilerliyor ve öğleden sonra Ay'dan destek alıyor. Beklenmedik bir indirim, eski bir alacağın geri dönmesi ya da ailenden gelen bir hediye yüzünü güldürebilir. Kendini şımartmak için küçük bir alışveriş yapmayı hak ediyorsun.

Ay bugün yuva evinde Venüs'le buluşuyor ve evini sevgiyle dolduruyor. Annenle uzun bir telefon, ailecek bir kahvaltı ya da çocukluk fotoğraflarına bakmak kalbini ısıtacak. Evde küçük bir dekorasyon değişikliği bile ruh haline harika gelir.

Aşkta yuva kurma hayalleri ön planda. Partnerli Yengeç, birlikte geleceğe dair tatlı planlar yapabilir. Bekar Yengeç ise kendini en güvende hissettiği ortamda, belki bir aile davetinde, kalbini hızlandıran biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…