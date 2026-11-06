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Yengeç Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, cüzdanına güzel bir sürpriz gelebilir! Aslan'daki Jüpiter para evinde ilerliyor ve öğleden sonra Ay'dan destek alıyor. Beklenmedik bir indirim, eski bir alacağın geri dönmesi ya da ailenden gelen bir hediye yüzünü güldürebilir. Kendini şımartmak için küçük bir alışveriş yapmayı hak ediyorsun.

Ay bugün yuva evinde Venüs'le buluşuyor ve evini sevgiyle dolduruyor. Annenle uzun bir telefon, ailecek bir kahvaltı ya da çocukluk fotoğraflarına bakmak kalbini ısıtacak. Evde küçük bir dekorasyon değişikliği bile ruh haline harika gelir.

Aşkta yuva kurma hayalleri ön planda. Partnerli Yengeç, birlikte geleceğe dair tatlı planlar yapabilir. Bekar Yengeç ise kendini en güvende hissettiği ortamda, belki bir aile davetinde, kalbini hızlandıran biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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