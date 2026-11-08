Sevgili Yengeç, kalbinde bahar havası var! Akrep'te doğan Yeni Ay aşk, yaratıcılık ve eğlence evinde yeni bir dönem başlatıyor. Uzun zamandır içinde taşıdığın romantik bir hayal, yarım bıraktığın bir sanat projesi ya da sadece hayattan daha çok keyif alma isteğin bugün filizleniyor.

Pazartesi olsa da kendine küçük bir keyif anı ayır. Öğle arasında sevdiğin bir tatlıyı yemek, akşam bir konsere bilet almak ya da bir hobiye zaman ayırmak bile ruhunu besler. Akşama doğru para konularında bir hareketlilik olabilir. Belki beklediğin bir ödeme, belki aklına gelen yeni bir kazanç fikri. Heyecanlanmakta haklısın, sadece acele etme.

Aşk için bu Yeni Ay yılın en güzel başlangıçlarından biri. Partnerli Yengeç, ilişkideki romantizmi yeniden canlandırmak için cesur bir adım atabilir. Bekar Yengeç ise önümüzdeki haftalarda kalbini çalacak biriyle tanışmaya hazır. Kapını aç!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…