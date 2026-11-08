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Yengeç Burcu right-white
9 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kalbinde bahar havası var! Akrep'te doğan Yeni Ay aşk, yaratıcılık ve eğlence evinde yeni bir dönem başlatıyor. Uzun zamandır içinde taşıdığın romantik bir hayal, yarım bıraktığın bir sanat projesi ya da sadece hayattan daha çok keyif alma isteğin bugün filizleniyor.

Pazartesi olsa da kendine küçük bir keyif anı ayır. Öğle arasında sevdiğin bir tatlıyı yemek, akşam bir konsere bilet almak ya da bir hobiye zaman ayırmak bile ruhunu besler. Akşama doğru para konularında bir hareketlilik olabilir. Belki beklediğin bir ödeme, belki aklına gelen yeni bir kazanç fikri. Heyecanlanmakta haklısın, sadece acele etme.

Aşk için bu Yeni Ay yılın en güzel başlangıçlarından biri. Partnerli Yengeç, ilişkideki romantizmi yeniden canlandırmak için cesur bir adım atabilir. Bekar Yengeç ise önümüzdeki haftalarda kalbini çalacak biriyle tanışmaya hazır. Kapını aç!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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