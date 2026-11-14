Güneş, Akrep'te keyif ve yaratıcılık evinden geçerken pazar günü sana kendini ifade etme, sevdiğin şeylerle ilgilenme fırsatı sunuyor. Resim, yemek, müzik ya da çocuklarla geçirilecek bir vakit, içindeki neşeyi dışarı çıkaracak. Duygusal hafızan canlı; bugün güzel anılar da seninle olacak.

Öğlenden sonra Ay derin duygular evinden geçiyor ve akşam Plüton'la buluşuyor. Bu, içindeki bir yükü bırakmak ya da bir duyguyu şefkatle ele almak için iyi bir an. Kendine yumuşak davranırsan günün sonunda hafiflediğini hissedeceksin.

Bekar Yengeçler, bir samimi sohbetin ardından birine karşı duygularının netleştiğini görebilir. Partneri olanlar, içten bir yakınlıkla ilişkiyi bir adım ileri taşıyabilir.