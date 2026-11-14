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Yengeç Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Güneş, Akrep'te keyif ve yaratıcılık evinden geçerken pazar günü sana kendini ifade etme, sevdiğin şeylerle ilgilenme fırsatı sunuyor. Resim, yemek, müzik ya da çocuklarla geçirilecek bir vakit, içindeki neşeyi dışarı çıkaracak. Duygusal hafızan canlı; bugün güzel anılar da seninle olacak.

Öğlenden sonra Ay derin duygular evinden geçiyor ve akşam Plüton'la buluşuyor. Bu, içindeki bir yükü bırakmak ya da bir duyguyu şefkatle ele almak için iyi bir an. Kendine yumuşak davranırsan günün sonunda hafiflediğini hissedeceksin.

Bekar Yengeçler, bir samimi sohbetin ardından birine karşı duygularının netleştiğini görebilir. Partneri olanlar, içten bir yakınlıkla ilişkiyi bir adım ileri taşıyabilir.

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astroirem
Astroloji Editörü
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