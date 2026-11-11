Para evinde yan yana duran Mars ve Jüpiter, bugün Ay'dan güçlü bir destek alıyor. Kazançla ilgili bir konuda cesaretin artıyor; zam istemek, bir ek iş fikrini konuşmak ya da kendi emeğinin değerini dile getirmek için uygun bir gün. Sadece heyecanla büyük harcamalara girmemeye dikkat et, Jüpiter cömertliği sever ama bütçen de seni seviyor.

Yönetici gezegenin Ay, günlük düzen ve sağlık evinde dolaşıyor. Masanı toplamak, yapılacaklar listeni sadeleştirmek ve öğle arasında kendine gerçek bir mola vermek iyi gelecek. Akşama doğru biraz yorgun hissedebilirsin, bunu bir uyarı değil dinlenme daveti olarak gör.

Bekar Yengeçler, iş yerinde ya da yardımlaştığın bir ortamda tatlı bir yakınlık hissedebilir. Partnerli Yengeçler ise ev işlerini paylaşmanın bile romantik olabileceğini fark edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…