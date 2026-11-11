article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 12 Kasım Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Para evinde yan yana duran Mars ve Jüpiter, bugün Ay'dan güçlü bir destek alıyor. Kazançla ilgili bir konuda cesaretin artıyor; zam istemek, bir ek iş fikrini konuşmak ya da kendi emeğinin değerini dile getirmek için uygun bir gün. Sadece heyecanla büyük harcamalara girmemeye dikkat et, Jüpiter cömertliği sever ama bütçen de seni seviyor.

Yönetici gezegenin Ay, günlük düzen ve sağlık evinde dolaşıyor. Masanı toplamak, yapılacaklar listeni sadeleştirmek ve öğle arasında kendine gerçek bir mola vermek iyi gelecek. Akşama doğru biraz yorgun hissedebilirsin, bunu bir uyarı değil dinlenme daveti olarak gör.

Bekar Yengeçler, iş yerinde ya da yardımlaştığın bir ortamda tatlı bir yakınlık hissedebilir. Partnerli Yengeçler ise ev işlerini paylaşmanın bile romantik olabileceğini fark edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın