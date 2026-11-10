Sevgili Yengeç, kariyer cephesinde emeğinin karşılığını almaya hazırlan! Güne Ay ile kariyer evindeki Satürn arasında uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Bir üstünden gelecek takdir, uzun süredir üzerinde çalıştığın bir işin onaylanması ya da sorumluluklarının fark edilmesi bugün mümkün.

Ay gün boyu Yay'da, sağlık ve günlük düzen evinde ilerliyor. İş yerinde verimli, planlı ve sakin bir gün geçireceksin. Yapılacaklar listendeki maddeleri tek tek bitirmek sana tuhaf bir mutluluk verecek. Öğle arasında kısa bir yürüyüş de enerjini tazeler.

Aşkta yaratıcı ve sıcak bir enerji var. Merkür'ün aşk evindeki geri hareketi bitmek üzere; geçmişten kalan bir duygu ya da eski bir konuşma tatlıya bağlanıyor. Partnerli Yengeç, sevdiğiyle birlikte basit ama keyifli bir akşam planlayabilir. Bekar Yengeç ise günlük hayatında sık karşılaştığı birine farklı gözle bakmaya başlıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…