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Yengeç Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yanındaki insanlar sana güç veriyor. Ay karşı burcun Oğlak'ta, ilişkiler evinde ilerliyor. Partnerinle, bir iş ortağınla ya da en yakın arkadaşınla yapacağın her şey bugün daha sağlam ve daha anlamlı. Birlikte alınacak bir karar ya da ortak bir plan için harika bir gün.

Öğleden sonra iş tarafında ufak bir yoğunluk olabilir. Panik yapma; adım adım ilerlediğinde her şey yerli yerine oturacak. Akşam ise Merkür düz harekete geçiyor ve aşk ve yaratıcılık evinde bir süredir duraksayan bir konu yeniden hareketleniyor. Yarım kalan bir hobi ya da eski bir romantik mesele tatlıya bağlanabilir.

Gece Venüs'ün yuva evinde düz harekete geçmesiyle evdeki huzur da geri geliyor. Partnerli Yengeç, sevdiğiyle sıcacık bir hafta sonu geçirecek. Bekar Yengeç ise güvenilir ve olgun birinin ilgisini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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