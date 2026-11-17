Yönetici gezegenin Ay, bugün su elementinin yumuşak kollarına, Balık burcuna geçiyor sevgili Yengeç ve bu senin için ufukları genişleten bir hava demek. Uzak bir yer, bir eğitim, bir kitap ya da yeni bir bakış açısı ruhunu besleyebilir. Yolculuk planı yapıyorsan ya da bir şey öğrenmeye başlamak istiyorsan, bugün o ilk adımı atmak için oldukça ilham verici.

Aşk evindeki Güneş ve Merkür, öğleden sonra Ay ile uyum içinde. Kalbinden geçenleri söze dökmek senin için her zamankinden kolay olacak. Bekar bir Yengeç'sen, farklı bir kültürden ya da uzak bir şehirden biriyle kurulan bir bağ heyecan verebilir. Partnerliysen, birlikte bir hafta sonu kaçamağı planlamak ikinizi de mutlu eder.

Öğle saatlerinde Güneş ile Jüpiter arasındaki kare, para evini de etkiliyor. Keyif için yapılan harcamalarda biraz cömert davranabilirsin; küçük bir bütçe belirlemen yeterli. Akşam saatlerinde sevdiğin bir müzik eşliğinde sıcak bir duş ya da bir fincan bitki çayı gününü huzurla tamamlamana yardım edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…