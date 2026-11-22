Sevgili Yengeç, kariyer evindeki retro Satürn haftanın ilk gününde sana sağlam adımların değerini hatırlatıyor. Bugün iş hayatında hız değil, istikrar kazandırır. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir konuyu bir adım daha ilerletmek, büyük bir sıçramadan çok daha anlamlı olacak.

Yönetici gezegenin Ay sosyal çevre evinde, Boğa burcunda. Sabah saatlerinde aşk evindeki Merkür'le karşılaşması, kalbinle arkadaşlıkların arasında küçük bir denge kurmanı isteyebilir. Belki bir arkadaşının sözü, duygusal hayatına dair yeni bir bakış açısı kazandırır. Gün boyunca destekleyici dostların sana güç verecek.

Yarın akşam gizli evinde gerçekleşecek Dolunay, içinde biriktirdiğin duyguları serbest bırakmak için bir fırsat sunacak. Bekar Yengeçler için bir arkadaş aracılığıyla gelen bir tanışma hoş bir sürpriz olabilir. Partnerli Yengeçler ise partneriyle romantik bir mesajlaşmayla iş gününe tatlı bir ara verebilir. Akşam ılık bir duş ve erken uyku seni yeniler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…