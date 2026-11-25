Öğleden sonra Ay burcuna geçiyor ve o andan itibaren kendini daha çok kendin gibi hissediyorsun. Duyguların berraklaşıyor, sezgilerin keskinleşiyor. Sabah saatlerinde biraz içine kapanık ya da yorgun hissettiysen bu çok doğal; Ay, gizli bölgendeki yolculuğunu tamamlıyordu.

Ay burcuna girer girmez, bugün iletişim evine geçen Mars'la uyumlu bir açı kuruyor. Söylemek isteyip de ertelediğin ne varsa bugün yumuşak ama net bir dille ifade edebilirsin. Bekarsan, mesajlaşmaların daha cesur bir tona bürünebilir. Partnerin varsa, içini dökmek aranızdaki güveni pekiştirir.

Akşama doğru Ay'ın kariyer evindeki Neptün'le yaptığı kare açı, iş hedeflerin konusunda kısa bir kararsızlık yaratabilir. Bu bir uyarı değil, sadece bir dinlenme işareti. Bilgisayarı kapat, sevdiğin bir içecekle kendine zaman ayır. Yarın her şey çok daha net görünecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…