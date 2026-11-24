Merkür, Akrep'te aşkı, yaratıcılığı ve keyfi anlatan alanında ilerliyor. Bugün içinden gelen duyguları kelimelere dökmek için çok uygun bir gün. Bir mektup, bir şarkı, bir resim ya da sadece samimi bir mesaj; neyi seçersen seç, kalbinden çıkan şey karşı tarafa doğrudan ulaşacak.

Yönetici gezegenin Ay ise bugün dinlenme ve iç dünya evinde. Kalabalıktan biraz uzaklaşmak, kendi kabuğuna çekilip pil doldurmak isteyebilirsin. Bu çok doğal; yarın öğleden sonra Ay burcuna geçtiğinde yeniden enerjik olacaksın. Bugün rüyalarına ve sezgilerine dikkat et, sana önemli bir ipucu verebilirler.

Bekarsan gizemli birine ilgi duyabilirsin, acele etmeden tanı. İlişkin varsa partnerinle baş başa sakin bir akşam planla; sessizlik bile aranızda güzel bir sohbet gibi olacak. Para tarafında Mars'ın yarın yer değiştirmesi harcamalarını biraz sakinleştirecek, bugün büyük alımları ertele.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…