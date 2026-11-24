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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 25 Kasım Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek?
İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...
Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları
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