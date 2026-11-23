Sevgili Yengeç, yönetici gezegenin Ay bugün gizli evinde dolunaya ulaşıyor ve içinde sessizce büyüyen bir duygu yüzeye çıkıyor. Bir rüya, bir anı ya da açıklayamadığın bir his sana bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Ona kulak ver; bu bir yük değil, ruhunu hafifletmek için bir fırsat.

Sabah saatlerinde Ay sosyal çevre evinden para evindeki Mars ve Jüpiter'e kare açı yapıyor. Arkadaşlarınla planlanan bir etkinliğin bütçesi ya da bir grup harcaması kafanı biraz kurcalayabilir. Kendi sınırlarını nazikçe belirtirsen kimse kırılmaz.

Güneş günlük düzen evinde, Neptün de kariyer evinde uyumlu bir açı kuruyor; sezgilerin iş hayatında sana doğru yolu gösterecek. Bekar Yengeçler için bugün kalabalıktan çok baş başa bir sohbet kalbini ısıtır. Partnerli Yengeçler ise partneriyle sessiz ve huzurlu bir akşam geçirerek iç dünyasını paylaşabilir. Erken uyumak yarına taze başlamanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…