Ay sabah saatlerinde hâlâ burcunda ve duyguların her zamankinden yoğun. Ancak Venüs'le kurduğu gergin açı, evde ya da ailede küçük bir kırgınlığa yol açabilir. Söylenen bir sözü kalbine alma; büyük ihtimalle niyet kötü değildi. Kısa bir yürüyüş ya da sıcak bir çay ruhunu hemen yatıştırır.

Öğleden sonra Ay para evine geçiyor ve odağın maddi konulara kayıyor. Venüs ile Jüpiter'in uyumu da para evini destekliyor; küçük bir kazanç, beklenmedik bir indirim ya da güzel bir hediye kapını çalabilir. Uzun süredir ertelediğin bütçe planını yapmak için de iyi bir zaman.

Bekar Yengeçler için aile aracılığıyla bir tanışma gündeme gelebilir. Partnerli Yengeçler sabahki küçük gerginliği akşam yemeğinde tatlı bir sohbetle kapatacak. Bugün kendine şefkat göstermeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…