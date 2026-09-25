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İptal Edilen Testere Serisinden Sürpriz Hamle: Jigsaw Bisikletiyle Döndü, Yeni Filmin Yönetmeni Belli Oldu!

İptal Edilen Testere Serisinden Sürpriz Hamle: Jigsaw Bisikletiyle Döndü, Yeni Filmin Yönetmeni Belli Oldu!

Sinema film
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
25.09.2026 - 08:24 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 08:29
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Korku severlerin yıllardır beklediği an sonunda geldi. Testere (Saw) serisinin resmî hesabı, dün akşam paylaştığı 20 saniyelik tüyler ürperten bir videoyla sosyal medyayı bir anda salladı. Serinin simgesi Billy kuklası karanlık bir odada bisikletiyle kameraya doğru süzülürken paylaşıma tek bir soru eşlik etti: 'Beni özlediniz mi?' Videonun son saniyelerinde yere düşen senaryo ise herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi.

Kaynak: SAW / X

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Testere serisi, 2004'ten bu yana 1 milyar doları aşan geliriyle korku sinemasının tahtına oturdu.

Testere serisi, 2004'ten bu yana 1 milyar doları aşan geliriyle korku sinemasının tahtına oturdu.

Her şey 2004'te, James Wan'ın yönettiği ve Leigh Whannell'ın yazdığı küçük bütçeli bir filmle başladı. Tobin Bell'in hayat verdiği John Kramer, yani Jigsaw, kurbanlarını ölümcül oyunlara sokan tüyler ürpertici bir seri katil olarak bir anda korku sinemasının en çok konuşulan kötüsüne dönüştü. Seri, gişe ve ev video satışlarıyla 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti; Guinness Rekorlar Kitabı 2010'da onu 'tarihin en başarılı korku serisi' olarak kayda geçirdi. 2023'te vizyona giren Saw X ise 13 milyon dolarlık bütçesiyle dünya genelinde 125 milyon dolar toplayıp serinin eleştirmenlerden de tam not alan tek filmi oldu.

Ama sonrasında perde arkası karıştı. Saw X'in devamı olarak planlanan Saw XI önce bir yıl ertelendi, ardından Ağustos 2025'te tamamen rafa kaldırıldı. Yapımcılardan Oren Koules, ortağı Mark Burg ile 'bir görüş ayrılığı yaşadıklarını ve bunu çözemediklerini' itiraf etmişti. Aynı yaz Blumhouse, Twisted Pictures'ın serideki payını satın aldı; Lionsgate ise yüzde 50'lik hissesini korudu. Hayranlar o günden beri serinin geleceğine dair tek bir işaret bekliyordu.

Billy kuklasının karanlık odadan kameraya süzüldüğü 20 saniyelik video korku severleri yerinden hoplattı.

Video, izleyenin tüylerini ilk saniyeden diken diken ediyor. Çıplak beton duvarlarla çevrili loş bir odanın köşesinde beliren Billy kuklası, kırmızı üç tekerlekli bisikletini yavaş yavaş kameraya doğru sürüyor. Spiral kırmızı yanakları ve kan kırmızısı gözleriyle kadrajı tamamen doldurduğu anda görüntü sarsılıyor, kamera yere düşen beyaz bir senaryo kapağına kayıyor. Asıl bomba da tam burada patlıyor: kapakta 'Untitled Saw' (İsimsiz Testere) yazısı ve 'Directed by Mike P. Nelson' notu yer alıyor.

Paylaşım kısa sürede 45 binden fazla beğeni ve 1.600'ü aşkın yanıt topladı. Saw XI'in iptaliyle hayal kırıklığına uğrayan hayranlar için bu kısa video, serinin gerçekten geri döndüğünün ilk resmî kanıtı oldu. Filmin adı ise şimdilik sır gibi saklanıyor.

Wrong Turn'ün yönetmeni Mike P. Nelson, James Wan'ın geri döndüğü yeni Testere filminin başına geçti.

Wrong Turn'ün yönetmeni Mike P. Nelson, James Wan'ın geri döndüğü yeni Testere filminin başına geçti.

Senaryo kapağındaki isim, 2021 yapımı Wrong Turn ve 2025 tarihli Silent Night, Deadly Night ile korku severlerin yakından tanıdığı Mike P. Nelson'dan başkası değil. Nelson'ın Lionsgate ile çektiği Beware Boiúna da 2 Ekim'de vizyona girecek. Senaryoyu Dune: Prophecy dizisinden tanınan Gregory Weidman ve Geoff Tock kaleme aldı. Hayranları asıl heyecanlandıran detay ise yapımcı koltuğu: James Wan, Jason Blum ve Leigh Whannell. Yani seriyi yaratan ikili, uzun bir aradan sonra Testere evrenine yeniden el atıyor.

James Wan, ilk Testere filmini çekmenin kendisi için 'belirleyici bir deneyim' olduğunu ve bu dünyaya saygı duyacak bir yönetmen bulmanın şart olduğunu söyledi. Nelson ise projeyi 'bir hayalin gerçekleşmesi' diye tanımlayıp senaryonun ilk filmdeki gizemi geri getirdiğini açıkladı. Serinin 11. filmi olacak, hayranların Testere 11 diye andığı yapımın vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu henüz belli değil; Tobin Bell'in Jigsaw olarak dönüp dönmeyeceği ise şimdiden merak konusu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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