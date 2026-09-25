İptal Edilen Testere Serisinden Sürpriz Hamle: Jigsaw Bisikletiyle Döndü, Yeni Filmin Yönetmeni Belli Oldu!

Her şey 2004'te, James Wan'ın yönettiği ve Leigh Whannell'ın yazdığı küçük bütçeli bir filmle başladı. Tobin Bell'in hayat verdiği John Kramer, yani Jigsaw, kurbanlarını ölümcül oyunlara sokan tüyler ürpertici bir seri katil olarak bir anda korku sinemasının en çok konuşulan kötüsüne dönüştü. Seri, gişe ve ev video satışlarıyla 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti; Guinness Rekorlar Kitabı 2010'da onu 'tarihin en başarılı korku serisi' olarak kayda geçirdi. 2023'te vizyona giren Saw X ise 13 milyon dolarlık bütçesiyle dünya genelinde 125 milyon dolar toplayıp serinin eleştirmenlerden de tam not alan tek filmi oldu.

Ama sonrasında perde arkası karıştı. Saw X'in devamı olarak planlanan Saw XI önce bir yıl ertelendi, ardından Ağustos 2025'te tamamen rafa kaldırıldı. Yapımcılardan Oren Koules, ortağı Mark Burg ile 'bir görüş ayrılığı yaşadıklarını ve bunu çözemediklerini' itiraf etmişti. Aynı yaz Blumhouse, Twisted Pictures'ın serideki payını satın aldı; Lionsgate ise yüzde 50'lik hissesini korudu. Hayranlar o günden beri serinin geleceğine dair tek bir işaret bekliyordu.