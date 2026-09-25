İptal Edilen Testere Serisinden Sürpriz Hamle: Jigsaw Bisikletiyle Döndü, Yeni Filmin Yönetmeni Belli Oldu!
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Korku severlerin yıllardır beklediği an sonunda geldi. Testere (Saw) serisinin resmî hesabı, dün akşam paylaştığı 20 saniyelik tüyler ürperten bir videoyla sosyal medyayı bir anda salladı. Serinin simgesi Billy kuklası karanlık bir odada bisikletiyle kameraya doğru süzülürken paylaşıma tek bir soru eşlik etti: 'Beni özlediniz mi?' Videonun son saniyelerinde yere düşen senaryo ise herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi.
Kaynak: SAW / X
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Testere serisi, 2004'ten bu yana 1 milyar doları aşan geliriyle korku sinemasının tahtına oturdu.
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Billy kuklasının karanlık odadan kameraya süzüldüğü 20 saniyelik video korku severleri yerinden hoplattı.
Wrong Turn'ün yönetmeni Mike P. Nelson, James Wan'ın geri döndüğü yeni Testere filminin başına geçti.
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