Direk Dansıyla Gündem Olan Selin Türkmen, Karma'da O Sahnenin Bir Kez Daha Geleceğini Söyledi

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, yeni sezonda Exxen'in komedi dizisi Karma'nın kadrosuna katıldı. Genç oyuncu, dizide Serkan Dağlı'nın canlandırdığı Ozan'ın partneri Cansu'ya hayat veriyor.

Cansu'nun bir direk dansçısı olması daha ilk tanıtımlarda dikkat çekti. Türkmen'in direk dansı performansını gösteren birkaç saniyelik sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkmen, rolün hakkını verebilmek için çekimlerden önce haftalarca direk dansı dersi almıştı. Ağustos ayında stüdyodan paylaştığı '3. ders' notlu video da o dönem epey konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti'nde ağırbaşlı Çimen'e alışan izleyiciler için bu dönüşüm, ilk bakışta tanımayı bile zorlaştırdı.

Türkmen, Karma'nın gecesi kapsamında düzenlenen kutlama yemeğine katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, son günlerin en çok konuşulan sahnesi hakkında da sessiz kalmadı.