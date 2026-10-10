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Direk Dansıyla Gündem Olan Selin Türkmen, Karma'da O Sahnenin Bir Kez Daha Geleceğini Söyledi

Direk Dansıyla Gündem Olan Selin Türkmen, Karma'da O Sahnenin Bir Kez Daha Geleceğini Söyledi

Kızılcık Şerbeti Exxen
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
10.10.2026 - 08:54 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 08:56
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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i olarak tanınan Selin Türkmen, Exxen dizisi Karma'daki direk dansı sahnesiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Dizinin kutlama yemeğinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, merak edilen o soruya da net bir cevap verdi.

KAYNAK: İbrahim Savun

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Selin Türkmen, Karma'nın kutlama yemeğinde direk dansı sahnesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Selin Türkmen, Karma'nın kutlama yemeğinde direk dansı sahnesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, yeni sezonda Exxen'in komedi dizisi Karma'nın kadrosuna katıldı. Genç oyuncu, dizide Serkan Dağlı'nın canlandırdığı Ozan'ın partneri Cansu'ya hayat veriyor.

Cansu'nun bir direk dansçısı olması daha ilk tanıtımlarda dikkat çekti. Türkmen'in direk dansı performansını gösteren birkaç saniyelik sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkmen, rolün hakkını verebilmek için çekimlerden önce haftalarca direk dansı dersi almıştı. Ağustos ayında stüdyodan paylaştığı '3. ders' notlu video da o dönem epey konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti'nde ağırbaşlı Çimen'e alışan izleyiciler için bu dönüşüm, ilk bakışta tanımayı bile zorlaştırdı.

Türkmen, Karma'nın gecesi kapsamında düzenlenen kutlama yemeğine katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, son günlerin en çok konuşulan sahnesi hakkında da sessiz kalmadı.

Selin Türkmen'e göre direk dansı Karma'da yalnızca iki bölümde yer alacak.

Selin Türkmen'e göre direk dansı Karma'da yalnızca iki bölümde yer alacak.

Muhabirler, direk dansı sahnesinin çok konuşulduğunu hatırlatarak dizinin yalnızca bu yönde ilerleyip ilerlemeyeceğini sordu.

Türkmen'in yanıtı netti: 'Yok, hayır, hayır. Benim direk dansım bir bu bölümde vardı zaten. Bir de, eee, bir bölümümüzde daha var. O kaçıncı bölüme denk geliyor, tam bilmiyorum.'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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