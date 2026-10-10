Direk Dansıyla Gündem Olan Selin Türkmen, Karma'da O Sahnenin Bir Kez Daha Geleceğini Söyledi
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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i olarak tanınan Selin Türkmen, Exxen dizisi Karma'daki direk dansı sahnesiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Dizinin kutlama yemeğinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, merak edilen o soruya da net bir cevap verdi.
KAYNAK: İbrahim Savun
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Selin Türkmen, Karma'nın kutlama yemeğinde direk dansı sahnesiyle ilgili soruları yanıtladı.
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Selin Türkmen'e göre direk dansı Karma'da yalnızca iki bölümde yer alacak.
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