Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Senaristlerin Cansu Dere'li Dizisi İçin Yayın Ayı Belli Oldu

Projenin adı Eylül sonunda ilk kez Mavi Orkide olarak duyulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Cansu Dere, NOW'da yayınlanacak bu dizi için Medyapım ile anlaşmıştı.

Ezel'in Eyşan'ı olarak hafızalara kazınan Cansu Dere, son olarak 2020-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun karşısında kimin yer alacağı ise şimdiden merak konusu.