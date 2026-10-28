Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Senaristlerin Cansu Dere'li Dizisi İçin Yayın Ayı Belli Oldu
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Medyapım, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı yeni dizinin hazırlıklarına başlandığını duyurdu. Dizinin ocak ayında NOW’da yayınlanması hedefleniyor. Kulislerde Cansu Dere’nin dönüş dizisi olarak konuşulan projenin adı ve kadrosu ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
Medyapım, Melis Civelek ve Zeynep Gür imzalı yeni dizinin ocak ayında NOW'da yayınlanmasını hedeflediğini açıkladı.
Senarist ikili, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmalarının üzerinden bir ay geçmeden yeni diziyle gündeme geldi.
Cansu Dere, Sadakatsiz'in finalinden bu yana yaklaşık dört yıl sonra ekrana dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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