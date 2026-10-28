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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Senaristlerin Cansu Dere'li Dizisi İçin Yayın Ayı Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Senaristlerin Cansu Dere'li Dizisi İçin Yayın Ayı Belli Oldu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 09:30
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Medyapım, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı yeni dizinin hazırlıklarına başlandığını duyurdu. Dizinin ocak ayında NOW’da yayınlanması hedefleniyor. Kulislerde Cansu Dere’nin dönüş dizisi olarak konuşulan projenin adı ve kadrosu ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

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Medyapım, Melis Civelek ve Zeynep Gür imzalı yeni dizinin ocak ayında NOW'da yayınlanmasını hedeflediğini açıkladı.

Medyapım, Melis Civelek ve Zeynep Gür imzalı yeni dizinin ocak ayında NOW'da yayınlanmasını hedeflediğini açıkladı.

Yapım şirketi Medyapım, sosyal medya hesabından yeni bir dizi müjdesi verdi. 'Yeni bir hikâye, yeni bir heyecan!' başlığıyla yapılan paylaşımda, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı yeni projenin hazırlıklarına başlandığı duyuruldu.

Paylaşıma göre dizi NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Medyapım, projeyi ocak ayında yayına almayı hedeflediklerini belirtti. Açıklama 'Çok yakında buluşmak üzere!' notuyla sona erdi.

Ancak paylaşımda dizinin adı ve oyuncu kadrosuna dair bir bilgi yer almadı. Proje daha önce kulislerde Cansu Dere'nin dönüş dizisi olarak konuşulmuştu.

Senarist ikili, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmalarının üzerinden bir ay geçmeden yeni diziyle gündeme geldi.

Senarist ikili, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmalarının üzerinden bir ay geçmeden yeni diziyle gündeme geldi.

Melis Civelek ve Zeynep Gür, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümünden bu yana yazıyordu. İkilinin diziye veda ettiği haber Ekim ayının ilk haftasında gündem olmuştu. Ayrılığın, senaryonun ilerleyişine dair yapım şirketiyle yaşanan görüş ayrılığının ardından gerçekleştiği aktarılmıştı.

16 Ekim'de ekrana gelen 143. bölümle birlikte isimleri dizinin jeneriğinden de çıktı. Yerlerine Ozan Yurdakul'un da aralarında bulunduğu yeni bir senaryo ekibi geldi.

Civelek ve Gür bu süreçte Anne Yarısı'nı yazmayı sürdürüyor. Üstelik ikili, yeni projeyle Yasak Elma'yı birlikte hazırladıkları Medyapım'la yeniden bir araya geliyor.

Cansu Dere, Sadakatsiz'in finalinden bu yana yaklaşık dört yıl sonra ekrana dönüyor.

Cansu Dere, Sadakatsiz'in finalinden bu yana yaklaşık dört yıl sonra ekrana dönüyor.

Projenin adı Eylül sonunda ilk kez Mavi Orkide olarak duyulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Cansu Dere, NOW'da yayınlanacak bu dizi için Medyapım ile anlaşmıştı.

Ezel'in Eyşan'ı olarak hafızalara kazınan Cansu Dere, son olarak 2020-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun karşısında kimin yer alacağı ise şimdiden merak konusu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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