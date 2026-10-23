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Özge Borak, Kızılcık Şerbeti'ne Dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un Setten Videosunu Paylaştı

Özge Borak, Kızılcık Şerbeti'ne Dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un Setten Videosunu Paylaştı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 16:17
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Nursema'nın setten gelen görüntüleri gündem olmaya devam ediyor. Bu kez dizinin Salkım'ı Özge Borak, Ceren Karakoç'un Ünal evinden yeni bir videosunu paylaştı. Borak'ın videoya düştüğü not ise kısa sürede dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, Nursema'nın setten yeni videosunu "Çiçeğim geldi sete şükür" notuyla paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, Nursema'nın setten yeni videosunu "Çiçeğim geldi sete şükür" notuyla paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Salkım karakterine hayat veren Özge Borak, Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un setten yeni bir videosunu yayınladı. Görüntüler, Ünal evinde çekilen bir sahneden.

Borak'ın videoya düştüğü 'Çiçeğim geldi sete şükür' notu da dikkat çekti. Bu sözler, Karakoç'un dönüşünün yalnızca seyirciyi değil set arkadaşlarını da sevindirdiğini gösterdi.

Yapımcı Faruk Turgut'un 21 Ekim'de 'Hoş geldin Nursema' notuyla paylaştığı ilk karede Karakoç, mezarlığı andıran bir alanda görüntülenmişti. Bu kare, Nursema'nın hikâyeye hangi sahneyle döneceğine dair pek çok teori üretilmesine yol açmıştı. Yeni video ise Nursema'yı bu kez Ünal ailesinin evine taşıdı.

Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde İlhami'yle birlikte kazada hayatını kaybetmişti.

Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde İlhami'yle birlikte kazada hayatını kaybetmişti.

Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'de ekrana gelen ilk bölümden bu yana dört sezon boyunca Ünal ailesinin kızı Nursema'ya hayat verdi. Dört evlilikle geçen inişli çıkışlı hikâyesi ve babası Abdullah'la arasındaki kırılgan bağ, dizinin en çok konuşulan sahnelerini ortaya çıkarmıştı.

Bu yüzden vedası seyircinin tepkisini çekti. 18 Eylül'de yayınlanan 5. sezonun ilk bölümünde Abdullah ve Ulvi'nin Nursema'nın mezarı başında görünmesi, karakterin hikâyesinin kapandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak kısa süre sonra dizi ekibinde büyük bir değişim yaşandı. Projeyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı. Yeni ekibin yazdığı ilk bölümde Nursema'nın flashback sahneleriyle ekrana gelmesi, dönüş sinyalini güçlendirmişti.

Nursema'nın 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 145. bölümde ekrana döneceği konuşuluyor.

Nursema'nın 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 145. bölümde ekrana döneceği konuşuluyor.

Televizyon Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı Show TV'de yayınlanacak 145. bölümde seyirciyle yeniden buluşacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı karelerden birinde Karakoç'un yanında Asil'in yer alması da dönüş hikâyesine dair merakı artırmıştı.

Öte yandan Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'ın da kadroya döneceği konuşuluyor. Peki kazada hayatını kaybettiği gösterilen Nursema, hikâyeye nasıl dönecek? Bu sorunun yanıtı şimdilik merakla bekleniyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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