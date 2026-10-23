Özge Borak, Kızılcık Şerbeti'ne Dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un Setten Videosunu Paylaştı

Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'de ekrana gelen ilk bölümden bu yana dört sezon boyunca Ünal ailesinin kızı Nursema'ya hayat verdi. Dört evlilikle geçen inişli çıkışlı hikâyesi ve babası Abdullah'la arasındaki kırılgan bağ, dizinin en çok konuşulan sahnelerini ortaya çıkarmıştı.

Bu yüzden vedası seyircinin tepkisini çekti. 18 Eylül'de yayınlanan 5. sezonun ilk bölümünde Abdullah ve Ulvi'nin Nursema'nın mezarı başında görünmesi, karakterin hikâyesinin kapandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak kısa süre sonra dizi ekibinde büyük bir değişim yaşandı. Projeyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı. Yeni ekibin yazdığı ilk bölümde Nursema'nın flashback sahneleriyle ekrana gelmesi, dönüş sinyalini güçlendirmişti.