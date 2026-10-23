Özge Borak, Kızılcık Şerbeti'ne Dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un Setten Videosunu Paylaştı
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Nursema'nın setten gelen görüntüleri gündem olmaya devam ediyor. Bu kez dizinin Salkım'ı Özge Borak, Ceren Karakoç'un Ünal evinden yeni bir videosunu paylaştı. Borak'ın videoya düştüğü not ise kısa sürede dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, Nursema'nın setten yeni videosunu "Çiçeğim geldi sete şükür" notuyla paylaştı.
Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde İlhami'yle birlikte kazada hayatını kaybetmişti.
Nursema'nın 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 145. bölümde ekrana döneceği konuşuluyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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